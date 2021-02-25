Токаев поручил увеличить стипендии студентам медицинских и педагогических вузов

На сегодня мы особенно чувствуем дефицит этих кадров.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального совета общественного доверия высказался по поводу подготовки кадров в Казахстане, передает zakon.kz.

В частности, он затронул вопрос подготовки кадров в сфере медицины и образования.

На сегодня мы особенно чувствуем дефицит этих кадров. Это важный и сложный вопрос, который требует оперативного решения. Мы повышаем заработную плату врачам и учителям. До этого мы также приняли решение по увеличению стипендии для студентов, обучающихся по педагогическим направлениям. Этот шаг дал положительные результаты. Поэтому необходимо также увеличить стипендию для студентов, обучающихся по медицинской направленности. Касым-Жомарт Токаев.

Он также остановился на теме информационно-коммуникационных технологий в образовании, сказав, что их роль очень важна и особенна.

Мы увидели это в период карантина. Этот шаг будет снижать цифровое неравенство между учениками. Считаю необходимым продолжать развивать это направление по дистанционному образованию, - отметил Токаев.

Также, по его словам, в вопросах тарифной сферы отечественные образовательные ресурсы должны предоставляться бесплатно для школ.

Поручаю правительству рассмотреть этот вопрос, - сказал глава государства.

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