Президент: Мы должны защитить молодежь от игромании

Для этого решения необходимы новые меры.

Касым-Жомарт Токаев высказался о проблемах среди молодежи, сообщает zakon.kz.

По словам Президента, в последнее время среди молодежи к проблемам алкогольной, наркотической зависимостям добавились случаи игромании.

Страдают в результате не только сами молодые люди, но и их близкие. Букмекерские конторы и казино активно рекламируют себя в Интернете. Государство приняло ряд мер для защиты от азартных игр молодое поколение. Однако этого недостаточно, - сказал он.

Токаев уточнил, что необходимо всесторонне защитить подрастающее поколение от проблем с азартными играми.

Для этого решения необходимы новые меры. Необходимо привлекать к административной ответственности тех, кто подстрекает их к азартным играм. В случае необходимости будем лишать их лицензий, - заключил он.

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