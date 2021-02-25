В Казахстане восстановят спецподразделения по защите женщин и детей от насилия

Ежегодно в стране регистрируется более 2,5 тыс. преступлений против женщин, в том числе с летальными исходами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия отметил важность вопроса бытового насилия над женщинами и детьми, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, ежегодно в стране регистрируется более 2,5 тыс. преступлений против женщин, в том числе с летальными исходами.

Насилие против женщин лишает их полноценного участия в жизни общества и оказывает негативное влияние на институт семьи. Решение этого наболевшего вопроса возможно только общими усилиями госорганов и неправительственных организаций. При этом ключевая роль здесь отводится специальным подразделениям министерства внутренних дел по защите женщин и детей от насилия, созданном еще в 1999 году. Они должны быть эффективным звеном взаимодействии полиции с гражданским обществом. Однако в свое время их штатная численность была сокращена почти наполовину еще в тех регионах, где наиболее часто фиксируются факты бытового насилия. Я поручаю министерству внутренних дел восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия, - сказал глава государства.

Он также отметил инициативу правозащитницы и члена Нацсовета Айгуль Орынбек, которая предложила ввести специализацию женщин-следователей по насильственным преступлениям, совершенным против женщин и детей. По ее словам, это позволит не допускать факты предвзятого и нетактичного отношения к потерпевшим.

Рахим Ошакбаев передал мне письмо-обращение юристов и общественных деятелей с просьбой законодательно ужесточить наказание за семейно-бытовое насилие. Эту интересную инициативу следует широко обсудить и, возможно, мы примем соответствующие меры в законодательном порядке, - добавил Президент.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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