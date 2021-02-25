Качество подготовки юристов в вузах раскритиковала сенатор

По словам Сулеймен, качество юридического образования не выдерживает критики.

На пленарном заседании сената парламента депутат Ляззат Сулеймен указала на имеющиеся проблемы с качеством подготовки юристов. Она предложила разработать программу по совершенствованию высшего юридического образования в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Сулеймен, юристов в отечественных вузах учится немало, но к сожалению, качество юридического образования - оставляет желать лучшего. Эту проблему она подняла в своем депутатском запросе.

По данным министерства образования и науки, 71 из 113 вузов страны готовят юристов. В их числе учебные заведения аграрного, педагогического, финансового, железнодорожного, инновационного направлений. За последние 5 лет высшие учебные заведения выпустили 107 278 юристов, за исключением специалистов, подготовленных ведомственными учебными заведениями.

По мнению экспертов, качество юридического образования не выдерживает критики (…). Для подготовки качественных юристов очень важно участие представителей прокуратуры, адвокатуры в приеме государственных экзаменов. К сожалению, это зачастую проходит в формальном виде. Зачастую создается лишь видимость подготовки качественных кадров. При этом хочу ответить, что в соседней России введено ограничение на подготовку юристов не профильными высшими учебными заведениями, приняты новые государственные стандарты в сфере юридического образования, - сказала сенатор.

Но, по ее словам, это не единственная проблема отрасли. На качество подготовки будущих юристов негативно влияют и отсутствие специального профессионального стандарта в сфере юриспруденции, дефицит профессорско-преподавательского состава, а также отсутствие сочетания учебного и научного процессов.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, депутат предложила премьер-министру рассмотреть возможность внедрения ряда инициатив. В частности, на ее взгляд, важно ужесточить условия лицензирования учебных заведений, которые обучают юристов, нужно усовершенствовать механизм прохождения практики студентов и передать подготовку юристов профильным учебным заведениям. Также она заявила, что необходимо разработать программу по совершенствованию высшего юридического образования в Казахстане.

Передать подготовку юридических специалистов в профильные ученые заведения, имеющие необходимую профессорско-преподавательскую базу. Ужесточить условия лицензирования сертификации учебных заведений обучающих юристов. Утвердить профессиональный стандарт в области юриспруденции при разработке образовательных программ, совершенствование аккредитации таких программ, внедрение независимой оценки, а также множество других важных мер, - подчеркнула Сулеймен.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!