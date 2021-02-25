1 млрд тенге украли при проведении госзакупок в Нур-Султане 

В настоящее время проводится досудебное расследование.

В Нур-Султане выявлен факт хищения более 1 млрд тенге при проведении госзакупок, сообщает zakon.kz.

Агентством РК по финансовому мониторингу выявлен факт хищения бюджетных денежных средств подрядными организациями акимата г.Нур-Султан при проведении государственных закупок.

В ходе следствия установлено, что акиматом города произведен закуп товарно-материальных ценностей по завышенным ценам.

Сумма причиненного ущерба государству превышает 1 млрд тенге. На эти средства можно было построить детский сад на 300 мест либо закупить качественное оборудование для медицинских учреждений.В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Иные данные в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.

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