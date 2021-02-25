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Президент поручил узаконить запрет на продажу земель иностранцам

Фото: ehonews.kz 25 февраля 2021, 12:10

Об этом он сказа на заседании НСОД.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать закон, запрещающий продавать и сдавать в аренду земли иностранцам, передает zakon.kz.

На заседании Национального совета общественного доверия Президент поручил узаконить запрет на продажу казахстанских земель иностранным гражданам.

Поручаю принять закон о запрете на продажу и аренду земель сельхозназначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это также относится к юридическим лицам с иностранными акциями. Я решил, что это нужно сделать срочно законодательной инициативой Президента. Администрации президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу, - сказал Токаев.

Он также поручил:

  • в течение месяца создать комиссию по земельной реформе и 25 марта приступить к работе;
  • до конца августа 2021 года заключить комплексное соглашение по ключевым вопросам земельной реформы.

Общественность должна регулярно информироваться о каждом этапе работы комиссии и предлагаемых в ней мерах. Одна из основных задач - показать максимальную прозрачность работы комиссии и принятия решений. Надеюсь, что мы сможем правильно и эффективно решить все вопросы, которые поднимает общество в отношении земли, - сказал Токаев.

Ранее Токаев неоднократно заявлял, что казахстанская земля никогда не будет продаваться иностранным гражданам.

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