Казахстанцам предложили поучаствовать в кулачных боях на проекте Mahatch

Бои для настоящих мужчин.

18 декабря 2020 года в Украине стартовал Mahatch — проект по кулачным боям при поддержке онлайн-букмекера Parimatch. Трансляции выходят на YouTube-канале и набирают большую популярность: первое видео набрало 200 тысяч просмотров за четыре дня.

Организаторы рассказывают, что после открытия к ним обратились свыше 500 бойцов с заявками на участие. А уже после второго сезона начали поступать заявки из СНГ, включая Казахстан. Из-за большого количества заявок от казахстанцев организаторы проекта приняли решение провести кастинг бойцов в стране в марте-апреле 2021 года.

Организаторы серьезно подошли к проекту: в зал нельзя попасть без проверки температуры и теста ПЦР. Все бойцы застрахованы и сдают необходимые анализы.

На поединках присутствуют два врача и три медика скорой помощи. Специалисты, которые помогают бойцам с рассечениями — профессионалы, работавшие с Усиком и Ломаченко. Главный судья – Вячеслав Сенченко, 4-кратный чемпион мира по боксу.

Мы — серьезный спорт. Хотим выйти на кросснациональные турниры — в комментах пишут, мол подеритесь с русскими. Я не уверен. Вот Казахстан — точно, да. Это даст популярность, это интересно, — Андрей Лимонтов, основатель спортивного промоушена.

В кулачных боях могут участвовать и казахстанцы — для этого необходимо написать организаторам проекта в Telegram или в Instagram, а также отправить видеовизитку. Лучших приглашают на кастинг, на котором бойцы уже вживую показывают свое мастерство.

Гости турнира, которые принимают участие в комментировании —бывший боец UFC Артем Лобов, многократный чемпион по ММА Игорь Вовчанчич, непобежденный боксер-тяжеловес Александр Захожий и руфер-экстремал Филипп Марвин.

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