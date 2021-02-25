Ужесточить ответственность за двойное гражданство могут в Казахстане

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Казахстан относится к многочисленной группе стран, где запрещено двойное гражданство.
В последнее время мы чаще фиксируем факты двойного гражданства. По всей видимости, требуется более ужесточить ответственность за такое, заявил на заседании НСОД Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.
Казахстан относится к многочисленной группе стран, где запрещено двойное гражданство. Соответствующая норма есть в нашей Конституции, — напомнил на заседании Токаев.
Однако, по его словам, в последнее время все чаще фиксируются факты факты наличия двойного гражданства, даже у государственных служащих.
Глава государства добавил, что это недопустимо по понятным причинам, а также эта проблема очень серьезная и касается национальной безопасности.
Нужно пресекать подобные факты. В прошлом году в своем послании я дал поручение увольнять госслужащих, руководителей квазигосударственных организаций в случае выявления у них двойного гражданства. прошу Правительство и Агентство по делам государственной службы доложить о результатах проделанной работы. По всей видимости, требуется еще более ужесточить ответственность за такие нарушения, — заявил Президент.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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