Токаев дал поручение Минобразования по поддержке особых детей

Госорганам необходимо более акцентированно работать для защиты прав особых детей.

Уполномоченным органам предстоит составить понятный алгоритм действий в виде единого маршрута для ребенка с особыми потребностями и его семьи, сказал на заседании Национального совета общественного доверия Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Следует также ввести государственный образовательный заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку ребят с особыми потребностями. Это позволит без больших бюджетных расходов значительно увеличить охват детей этими услугами, — поручил Токаев на заседании

В целом, по его словам, правительству нужно взять на особый контроль межведомственное взаимодействие трех профильных министерств: образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения.

Он добавил, что необходимо обеспечить качественное исполнение Дорожной карты, рассчитанной на 2021-2023 годы, улучшить скрининг детей раннего возраста, усилить деятельность социальных служб при организациях первичной медико-санитарной помощи.

Уполномоченным органам предстоит составить понятный алгоритм действий в виде единого маршрута для ребенка с особыми потребностями и его семьи. С учетом имеющихся в регионах специальных учреждений в нем должны быть предусмотрены все оказываемые государством услуги, начиная с момента рождения ребенка. Министерству образования и науки следует проводить более акцентированную работу в части реализации прав особых детей на образование. Уверен, все эти меры будут способствовать полноценной реализации потенциала детей с особыми потребностями, — заявил глава государства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!