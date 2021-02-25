Жилье в Казахстане может подешеветь

Большинство жилья очень дорогое - Президент.

Нужно стимулировать строительство доступного и качественного жилья, сказал на заседании Национального совета общественного доверия Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

За месяц тысячи казахстанцев решили жилищный вопрос за счет того, что стало возможным использовать часть пенсионных денег. Люди смогли погасить ипотеку, снизить размер займа. Это один из путей по строительству справедливого общества. Решение, которое обрадовало многих, было поддержано на НСОД, — напомнил Касым-Жомарт Токаев.

По его информации, в 2020 году объем ввода жилья вырос на 11,2%, но 40% жилья введено в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Большинство жилья очень дорогое. Строительные компании сейчас не могут строить дешевое жилье. В этой связи, чтобы стимулировать строительство доступного и качественного жилья, необходимо заключить офтейк-договор о продаже со строительными компаниями. Соответственно, жилье будет приобретаться по ценам программы "Нурлы жер". Ранее такой инструмент вводился в качестве "пилота", теперь нужно его масштабировать на всю страну. Это позволит в короткие сроки строить жилье по доступным ценам, — сказал Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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