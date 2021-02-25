"Бакытты Отбасы": Как помогают казахстанцам

Для неполных семей предусмотрены условия ипотеки на 15 лет по 2% годовых для неполных семей, почти рассрочка.

По итогам 2020 года в стране было сдано в эксплуатацию 15,3 млн кв. метров или 140 тыс. жилищ. Это на 17% выше предыдущего периода (к 2019 году). Как инструменты НУХ "Байтерек" помогают реализовывать государственную политику по доступности жилья социально незащищенным слоям населения, выяснил zakon.kz.

По итогам 2020 года в стране было сдано в эксплуатацию 15,3 млн. кв. метров или 140 тыс. жилищ. Это на 17% выше предыдущего периода (к 2019 году). Инструменты Холдинга "Байтерек" оказали ключевую поддержку в достижении рекордных объемов.

Мы профинансировали местные исполнительные органы на 281,2 млрд. тенге. Акиматами было сдано 28 тыс. квартир по фиксированным ценам или 20% от общего объема построенного жилья в стране. Через Отбасы банк населению было выдано 14,3 тыс. льготных займов на 145,7 млрд. тенге, включая социальные направления "Бакытты отбасы" и "5-10-20", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя правления АО НУХ "Байтерек" Ануар Омарходжаев.

Алматинка Асем Меирбекова одна воспитывает двоих детей, разведена уже 5 лет. В очереди на получение льготного жилья по программе "Бакытты отбасы" стояла 3 года, за год до этого подавала заявку в акимат через ЦОН, была вкладчиком "Жилстройсбербанка" (ныне – "Отбасы банк").

Когда началась программа "Бакытты отбасы", сразу подала на сайт заявку, по первому списку я не прошла, но моя фамилия оказалась во втором дополнительном списке, сразу начала собирать оставшиеся необходимые документы и обратилась к менеджеру в банк. Список документов минимальный, в банке предоставили менеджера, который от начала до конца помогал, - рассказала Асем.

Квартиру Асем получила в 2020 году. Оформление в целом заняло 2 недели, несмотря на пандемию, заемщице удалось найти гаранта.

Для неполных семей предусмотрены условия ипотеки на 15 лет по 2% годовых для неполных семей, почти рассрочка. Платеж составляет около 80 тыс. в месяц.

Я считаю, что условия для мамы, которая воспитывает одна двоих детей, самые подходящие. Уже сделали ремонт, живем в своей квартире, - добавила Асем.

26 января текущего года на расширенном заседании Правительства Главой государства было поручено внести предложения по совершенствованию жилищной политики.

В этой связи, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработаны дополнительные механизмы.

По словам Омарходжаева, на базе Отбасы банк будет создан Центр по обеспечению жильем, который будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье.

После принятия законодательных изменений, данный Центр будет интегрирован с государственными базами данных физических лиц. Мы планируем автоматизировать все бизнес-процессы с применением технологий блокчейн и смарт бридж. Это позволит исключить человеческий фактор и обеспечит прозрачность процесса учета граждан и распределение жилья. Время подписания и регистрации документов граждан сократиться - с 3 дней до 1 дня, - сообщил зампред правления.

Альберт Ахметов

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