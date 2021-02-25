Ужесточить наказание недобросоветным застройщикам предложили в Казахстане

За прошедшие 2 года было выявлено 123 таких компаний-недобросовестных застройщиков.

В Казахстане нередки случаи, когда недобросовестные застройщики нарушают законодательство в сфере долевого строительства. Как с этим будут бороться, рассказали на брифинге в СЦК, передает zakon.kz.

За прошедшие 2 года было выявлено 123 таких компаний-недобросовестных застройщиков.

Финансово неустойчивые компании открыто привлекают вклады населения через различные кооперативы, союзы, паевые взносы, обещая качественное и недорогое жилье. Доведя строительство объектов до уровня "каркаса", такие компании обращаются за официальным разрешением в местные исполнительные органы. В данных случаях никто финансово не гарантирует завершение строительства жилья.Поэтому предлагается сохранить только два действующих способа: механизм гарантирования и проектное финансирование через БВУ. – сказал заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Ануар Омарходжаев.

Он сообщил, что для застройщиков, которые самостоятельно строят жилье, в том числе за счет средств населения, продолжат предоставлять гарантии и субсидии. Но с недобросовестными будут разбираться по-новому.

Будет разработан Рейтинг строительных компаний, учитывающий финансовое состояние, опыт работы и деловую репутацию застройщиков. Для компаний, получивших высокий рейтинг, сохраняется действующий механизм гарантирования. Для компаний с низким рейтингом, Единый оператор напрямую будет привлекать долевые вклады от населения по фиксированным ценам и обеспечить сохранность средств на специальном эскроу-счете. В свою очередь, коммерческие банки смогут выдавать населению ипотеку на приобретение строящегося жилья без дополнительных залогов. Также предлагается ужесточить ответственность застройщиков за незаконное привлечение долевых вкладов и/или нецеловое использование средств, - сказал Омарходжаев.

Сейчас одной из ключевых проблем в жилищном строительстве является "дорогое" фондирование для строительных компаний. Поэтому для застройщиков, которые не могут получить коммерческие кредиты в банках из-за отсутствия свободных залогов, прорабатывается механизм проектного финансирования. Для данных целей Единый оператор планирует привлечь на рынке 100 млрд тенге, что позволит дополнительно построить 9 тыс. квартир по фиксированным ценам.

Особым направлением в развитии жилищного строительства НУХ "Байтерек" выделяет цифровизацию стройиндустрии. Ситуационный центр на данный момент содержит информацию по 900 объектам, финансируемым в рамках Госпрограммы "Нұрлы жер". Кроме того, разработана концепция "Маркетплейса стройматериалов".

В 2020 году проанализировали 106 объектов, строящихся по программе "Нурлы жер", разработали алгоритм электронных смет и визуализировали всю потребность в стройматериалах в ситуационном центре. На сегодня потребность в стройматериалах по данным 106 объектам составляет чуть более 51 млрд тенге. Также мы создали онлайн-витрину потребности в стройматериалах, где казахстанские производители могут отправить свои коммерческие предложения, - сказал заместитель председателя правления АО "Казахстанская Жилищная Компания" Алтай Куздибаев.

Застройщики и производители стройматериалов получат возможность заключения долгосрочных контрактов, гарантированный сбыт своей продукции и загруженность производственных мощностей. За счет этого планиурется увеличить казахстанское содержание в поставке стройматериалов, поскольку доля импорта стройматериалов по некоторым позициям превышает 60%. Это является одним из ключевых факторов высокой себестоимости строительства.

Добавим, что в 2021 году запланировано строительство 17 млн. кв. метров или 163 тыс. жилищ за счет всех источников.

Для этого холдинг "Байтерек" привлечет дополнительные финансовые ресурсов на внутреннем и российском рынках. В качестве потенциальных инвесторов рассматриваются коммерческие банки, страховые и финансовые организации.

В текущем году планируем привлечь порядка 300 млрд. тенге. Это позволит охватить поддержкой 31,3 тыс. очередников, - заключил Омарходжаев.

Ранее мы рассказывали, как помогают казахстанцам по программе "Бакытты отбасы"

Альберт Ахметов

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