Токаев назвал позицию антиваксеров деструктивной

Настораживает непримиримость взглядов - Президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал одну из важнейших задач Национального совета, сообщает zakon.kz.

По его мнению, это - формирование эффективных вертикальных связей между государством и обществом.

К сожалению, сегодня мы наблюдаем снижение качественного уровня общественной дискуссии. Нередки ситуации, когда те или иные деятели в погоне за "хайпом" будоражат и вводят в заблуждение граждан и ничем не подкрепленными и откровенно популистскими заявлениями. Яркий пример – деструктивная позиция так называемых антиваксеров. Настораживает непримиримость взглядов, однобокость подходов в обсуждении различных социально значимых вопросов, - сказал он, выступая на V заседании Национального совета общественного доверия.

Все это ведет к дезориентации общества, формирует атмосферу недоверия друг к другу и, в конечном счете, тормозит прогресс нации.

Недопустимо, чтобы такие негативные проявления стали доминирующей тенденцией. Общественная деятельность – это высокая миссия, но в тоже время это и высокая ответственность, прежде всего, перед согражданами. Очень важно понимать последствия своих слов и действий. Задача Национального совета способствовать формированию гармоничной общественной среды, укоренению норм цивилизованного диалога, - заключил Президент.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!