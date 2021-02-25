Павлодарец прокатился по дороге, привязав себя за ноги к машине

Ролик с нарушением правил дорожного движения в интернет выложил сам молодой человек, прокатившийся по снегу.

Блогер опубликовал видео в Instagram-stories, на котором его везут по дороге, привязав за ноги к автомобилю, передает zakon.kz.

Блогер получил свою порцию славы и отделался профилактической беседой с полицейскими, а водитель авто понесет наказание, сообщает Павлодар-онлайн.

Ролик с нарушением правил дорожного движения в интернет выложил сам молодой человек, прокатившийся по снегу. Учитывая, что у него больше ста тысяч подписчиков, видео дошло и до полицейских.

В ходе проверки установлено, что в Павлодаре по улице Семенченко 22-летний водитель автомашины марки ВАЗ-21140 перевозил пассажира вне кабины автомобиля, тем самым нарушив правила дорожного движения. В результате водитель привлечен к ответственности по статье 593 части первой КоАП РК - "Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов". На него наложен штраф в пять МРП, это около 15 тысяч тенге, - рассказали в Департаменте полиции

Павлодарский пранкер, зарабатывающий популярность на весьма сомнительных поступках, попадает в поле зрения полиции не впервые. Осенью 2019 года парню пришлось заплатить штраф в 13 тысяч тенге за "зацепинг" на павлодарском трамвае.

Спустя несколько месяцев его за мелкое хулиганство привлекли к ответственности в виде ареста на 10 суток за разбитую остановку. Городское имущество он испортил тоже ради видео.

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