Жителей Жезказгана обманули при покупке юрт и снегоходов за 24 млн тенге

Ведется расследование.

Группа столичных мошенников обманула на 24 млн тенге жителей Жезказгана, сообщает zakon.kz.

По данным полиции города, с конца 2020 года в полицию буквально ежедневно стали поступать заявления от жителей города, ставших жертвой мошенников.

Трое жителей Нур-Султана, представляясь сотрудниками одной из столичных фирм, через интернет предлагали приобрести по приемлемым ценам юрты и снегоходы. При этом за поставку товаров требовали предварительную оплату. Граждане перечисляли на их счета от 300 тысяч до 800 тысяч тенге. Всего в УП Жезказгана на сегодня зарегистрировано 80 подобных фактов. Общий ущерб, который нанесли злоумышленники, составляет приблизительно 24 миллиона тенге, - отметили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых – троих мужчин в возрасте от 26 до 28 лет. Они дали признательные показания.

Суд в отношении аферистов выбрал меру пресечения в виде ареста. Ведется расследование, - добавили в полиции.

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