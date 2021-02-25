Стало известно, где находится Пашинян  

Премьер-министр Никол Пашинян выступит перед народом в 18:00 (по времени Нур-Султана).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в настоящее время находится в здании правительства страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр Никол Пашинян выступит перед народом в 18:00 (по времени Нур-Султана).

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. После требований вооруженных сил о его отставке он освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Во время конфликта в Карабахе в прошлом году на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов: восемь "Эльбрусов", четыре "Точки" и четыре "Искандера".

Во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стоящие на вооружении у Армении российские ракетные комплексы "Искандер" не взорвались "или взорвались лишь на 10%", - заявил 24 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян

Как сообщает РБК, комплексы "Искандер" были впервые продемонстрированы на военном параде в Ереване в сентябре 2016 года. В Минобороны страны подтвердили поставку комплексов в феврале 2017 года, отметив, что детали контракта с Россией находятся под грифом "совершенно секретно".

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