Жителям Жамбылской области запретят ездить в лес летом

Запрет будет действовать с 1 июня по 20 сентября.

Акимат Жамбылской области подготовил проект постановления "О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда", передает zakon.kz.

В периоды высокой пожарной опасности в лесу (с 1 июня до 20 сентября 2021 года) запретить пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда, - говорится в документе.

Постановление предусматривает оборудование шлагбаумами въездов на территории государственного лесного фонда и организацию круглосуточного патрулирования по периметру территории.

Среди населения планируется провести разъяснительную работу, в том числе через СМИ.

Такая мера связана с тем, что в этот период с пребыванием на землях лесного фонда физических лиц увеличивается количество пожаров.

В случае пожара горят деревья саксаула, джузгена и другие деревья, что способствует пескодвижению. Появляется опасность покрытия песком близлежащих сел, дорог и пахотных угодий. И на основании вышеуказанных фактов надо проводить работы для предотвращения физических лиц на территории государственного лесного фонда, - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 марта 2021 года.

Общая площадь государственного лесного фонда области составляет 4 млн 427 тыс. га, в том числе лесопокрытая площадь 2 млн 293 тыс. га. Земли государственного лесного фонда занимают 30,8 % от территории области, из них лесом покрытые земли – 15,47 %. Из лесопокрытых земель – 96,2 % пустынные и состоят из саксаула, чингиля и других кустарниковых пород, 3,8 % - горные леса.

Одной из основных обязанностей работников государственных учреждений лесного хозяйства является защита лесов от пожара. В области вопросами по охране и защите лесов занимаются 15 государственных учреждений лесного хозяйства.

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