В Минторговли объяснили подорожание мяса и подсолнечного масла 

Наибольший рост на социально значимые продовольственные товары зафиксирован в Алматы.

С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане составил 2,3%, что является самым высоким показателем за последние годы, сообщает zakon.kz.

В настоящий момент фиксируется сезонный рост цен на овощи (картофель +6,9%, морковь +5,1%, лук +3,7%, капуста +0,7% с начала года) и яйца, которые наряду с сокращением производства подорожали на 10,2%.

Рост цен на говядину обусловлен наращиванием экспорта КРС в живом виде (с 4,3 тыс. голов в ноябре до 11,9 тыс. голов в декабря 2020 года).

Рост цен на подсолнечное масло обусловлен ситуацией на мировых рынках: цена на тонну подсолнечного масла составляет 1375-1475 долларов против 700 долларов за тонну в феврале 2020 года.

Наибольший рост на социально значимые продовольственные товары в разрезе городов фиксируется в Алматы – на 2,8%, Нур-Султане – на 2,8% и Шымкенте – на 2,7%, наименьший – в Кокшетау – на 0,8%.

В Казахстане в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары акиматы наделены правом установления предельных цен на социально значимые товары.

В настоящее время этим правом воспользовались акимат Алматы и акимат Западно-Казахстанской области.

В Алматы установлены предельные цены установлены на гречку – 361 тг/кг (до конца февраля 2021 г.); сахар – 254 тг/кг (до конца января 2021 года, с дальнейшей пролонгацией).

В Западно-Казахстанской области предельные цены установлены 9 декабря на картофель – 122 тг/кг (90 дней), лук – 117 тг/кг (90 дней), морковь – 121 тг/кг (90 дней).

Акиматы остальных регионов не используют возможность введения в областях предельных цен на социально значимые продовольственные товары, - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции.

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