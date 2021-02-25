Они требуют отставки премьера.

Требующие отставки Пашиняна жители Еревана блокируют улицы города, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, движение на магистралях города парализовано автомобилями.

Ранее Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.

После этого глава кабмина заявил об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства.

Президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Из-за сложившейся ситуации Пашинян выступит перед народом в 18:00 (по времени Нур-Султана).

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