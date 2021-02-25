Российская фигуристка исполнила пятерной прыжок

На данный момент пятерные прыжки без удочки еще не исполнялись.

Фигурное катание не стоит на месте. Элементы усложняются с каждым годом. Одни из законодателей мод в этом виде спорта - российские спортсмены, продолжают удивлять. 11-летняя российская фигуристка показала, что умеет выполнять пятерные прыжки, передает zakon.kz.

Конечно, это была всего лишь тренировка, да и пятерной лутц 11-летняя Мария Симонова прыгнула со страховкой - сзади ее на удочке поддерживал тренер Станислав Захаров. Но это не отменяет заслуг спортсменки.

На данный момент пятерные прыжки без удочки еще не исполнялись, но учитывая легкость, с которой Симонова прыгнула пятерной, недалек тот день, когда подобные прыжки будут выполнять на соревнованиях.

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова и другие эксперты скептически относятся к исполнению пятерных на страховке, так как при помощью удочки можно скрутить и больше оборотов.

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