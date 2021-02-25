Пашинян: Моя отставка не решит проблемы

Я представил несколько вариантов решения - премьер-министр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел на площадь Республики к своим сторонникам, сообщает zakon.kz.

Я не уверен, что моя отставка — решение проблемы. Я представил несколько вариантов решения. Не беспокоюсь, что руководители полиции страны и Службы национальной безопасности выступят с заявлением наподобие генштаба, — заявил Пашинян.

Он уточнил, что армия Армении подчиняется премьер-министру и народу.

Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить, — сказал премьер.

Также, по данным telegram-канала ТАСС, премьер-министр заявил, что он и его семья не собираются бежать из Армении.

Кроме того, оппозиционное "Движение за спасение родины" поддержало требование Генштаба ВС Армении об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и призвало своих сторонников выйти на митинг на площадь Свободы.

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