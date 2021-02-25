Елбасы: Пандемия негативно влияет на благосостояние людей

Наша работа заключается в том, чтобы продолжить оказание всевозможной поддержки людям - Елбасы.

Председатель партии Nur Otan принял Бауыржана Байбека, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшей реализации предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!", а также план работ партии в межэлекторальный период.

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись. Мы приняли нашу предвыборную программу "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!". Сейчас необходимо уделить внимание вопросу ее реализации, - поручил Елбасы.

Первый Президент Казахстана подчеркнул важность проводимой партией работы по поддержке населения в период пандемии.

Пандемия негативно влияет на благосостояние людей и бизнеса. Поэтому наша работа заключается в том, чтобы продолжить оказание всевозможной поддержки людям, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый заместитель Председателя партии Nur Otan представил Елбасы Республиканскую Дорожную карту по реализации предвыборных обещаний партии, подчеркнув, что 24% индикаторов планируется исполнить уже в текущем году.

Республиканская Дорожная карта обсуждена на фракции в Мажилисе с участием премьер-министра, членов Правительства, депутатов от партии. На исполнение взято 1700 показателей. Уже в этом году планируется исполнить 24% индикаторов. В регионах публично обсуждены 216 дорожных карт по исполнению предвыборных программ. В их рамках предусмотрено достижение 80 тысяч индикаторов. В ближайшие пять лет предвыборные обещания партии будут исполнены, - доложил Б.Байбек.

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