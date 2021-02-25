Появился календарь футбольного сезона-2021 в Казахстане

Будут ли играть Чемпионат в одной локации из-за карантина, как в 2020 году, или вернутся к привычному формату, пока неизвестно.

Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала календарь матчей Чемпионата Казахстана , Суперкубка и Кубка Казахстана по футболу сезона 2021 года. Также стали известны даты международных матчей казахстанских команд и сборных, передает zakon.kz.

Выяснилось, что Суперкубок и Кубок Казахстана проведут в новом формате. В Суперкубке сыграют команды, занявшие в предыдущем Чемпионате страны с 1 по 4 места. Розыгрыш пройдет в Туркестане без зрителей, а журналистам разрешат лишь присутствовать на стадионе, но пресс-конференций и общения с игроками и тренерами в микст-зонах не предусмотрено.

Что касается Кубка, то на предварительном этапе турнира за две путевки будут бороться клубы низших лиг. На следующем этапе к ним добавятся 14 клубов Премьер-лиги, а игры пройдут в четырех группах, в каждой из которых будет по четыре команды. На стадиях четвертьфинала и полуфинала команды сыграют по две встречи - дома и на выезде. Финал традиционно будет состоять из одной игры. Чемпионат пройдет в 2 круга, каждая команда с каждой сыграет дома и на выезде.

Будут ли играть Чемпионат в одной локации из-за карантина, как в 2020 году, или вернутся к привычному формату, пока неизвестно.

2 марта (вторник)Суперкубок, 1/2 финалаШахтер - Астана

3 марта (среда)Суперкубок, 1/2 финалаТобол - Кайрат

5 марта (пятница)Суперкубок, матч за 3-е место 6 марта (суббота)Суперкубок, финал

ЧемпионатПервый круг

I тур13 марта (суббота)Кайрат – ЖетысуАрысь – АстанаАтырау – Шахтер

14 марта (воскресенье)Кайсар - ТаразКаспий – АктобеТобол – АкжайыкОрдабасы – Кызыл-Жар СК

II тур19 марта (пятница)Тараз – Кызыл-Жар СКАстана – КаспийКайсар – Кайрат

20 марта (суббота)Шахтер – ОрдабасыАкжайык – АтырауАктобе – ТоболЖетысу – Арысь 22-31 марта, даты официальных матчей FIFA

III тур4-5 апреля (воскресенье-понедельник)Кайрат – ТаразАрысь – КайсарКаспий – ЖетысуТобол – АстанаАтырау – АктобеОрдабасы – АкжайыкКызыл-Жар СК – Шахтер

IV тур9-10 апреля (пятница-суббота)Тараз – ШахтерАкжайык – Кызыл-Жар СКАктобе – ОрдабасыАстана – АтырауЖетысу – ТоболКайсар – КаспийКайрат – Арысь

V тур13-14 апреля (вторник-среда)Арысь – ТаразКаспий – КайратТобол – КайсарАтырау – ЖетысуОрдабасы – АстанаКызыл-Жар СК – АктобеШахтер – Акжайык

VI тур18-19 апреля (воскресенье-понедельник)Тараз – АкжайыкАктобе – ШахтерАстана – Кызыл-Жар СКЖетысу – ОрдабасыКайсар – АтырауКайрат – ТоболАрысь – Каспий

VII тур23-24 апреля (пятница-суббота)Каспий – ТаразТобол – АрысьАтырау – КайратОрдабасы – КайсарКызыл-Жар СК – ЖетысуШахтер – АстанаАкжайык – Актобе

VIII тур28-29 апреля (среда-четверг)Тараз – АктобеАстана – АкжайыкЖетысу – ШахтерКайсар – Кызыл-Жар СККайрат – ОрдабасыАрысь – АтырауКаспий – Тобол

IX тур2-3 мая (воскресенье-понедельник)Тобол – ТаразАтырау – КаспийОрдабасы – АрысьКызыл-Жар СК – КайратШахтер – КайсарАкжайык – ЖетысуАктобе – Астана

X тур8-9 мая (суббота-воскресенье)Тараз – АстанаЖетысу – АктобеКайсар – АкжайыкКайрат – ШахтерАрысь – Кызыл-Жар СККаспий – ОрдабасыТобол – Атырау

XI тур14-15 мая (пятница-суббота)Атырау – ТаразОрдабасы – ТоболКызыл-Жар СК – КаспийШахтер – АрысьАкжайык – КайратАктобе – КайсарАстана – Жетысу

XII тур18-19 мая (вторник-среда)Тараз – ЖетысуКайсар – АстанаКайрат – АктобеАрысь – АкжайыкКаспий – ШахтерТобол – Кызыл-Жар СКАтырау – Ордабасы

XIII тур23-24 мая (воскресенье-понедельник)Ордабасы – ТаразКызыл-Жар СК – АтырауШахтер – ТоболАкжайык – КаспийАктобе – АрысьАстана – КайратЖетысу – Кайсар

Второй круг

XIV тур28-29 мая (пятница-суббота)Кызыл-Жар СК – ТаразОрдабасы – ШахтерАтырау – АкжайыкТобол – АктобеКаспий – АстанаАрысь – ЖетысуКайрат – Кайсар

31 мая – 8 июня, даты официальных матчей FIFA

XV тур12-13 июня (суббота-воскресенье)Тараз – КайратКайсар – АрысьЖетысу – КаспийАстана – ТоболАктобе – АтырауАкжайык – ОрдабасыШахтер – Кызыл-Жар СК

XVI тур18-19 июня (пятница-суббота)Шахтер - ТаразКызыл-Жар СК – АкжайыкОрдабасы – АктобеАтырау – АстанаТобол – ЖетысуКаспий – КайсарАрысь – Кайрат

XVII тур22-23 июня (вторник-среда)Тараз – АрысьКайрат – КаспийКайсар – ТоболЖетысу – АтырауАстана – ОрдабасыАктобе – Кызыл-Жар СКАкжайык – Шахтер

XVIII тур27-28 июня (воскресенье-понедельник)Акжайык – ТаразШахтер – АктобеКызыл-Жар СК – АстанаОрдабасы – ЖетысуАтырау – КайсарТобол – КайратКаспий – Арысь

XIX тур2-3 июля (пятница-суббота)Тараз – КаспийАрысь – ТоболКайрат – АтырауКайсар – ОрдабасыЖетысу – Кызыл-Жар СКАстана – ШахтерАктобе – Акжайык

6-7 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, первый квалификационный раунд, первые матчи

10-11 июля (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 1 тур

13-14 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, первый квалификационный раунд, ответные матчи

16-17-18 июля (пятница-суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 2 тур

20-21 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи 22 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи

24-25 июля (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 3 тур 27-28 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА, 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи 29 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи

31 июля-1 августа (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 4 тур

3-4 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи 5 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи

7-8 августа (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 5 тур

10 августа (вторник), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи 12 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи

14-15 августа (суббота-воскресенье), Кубок РК, групповой этап, 6 тур

17-18 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи

19 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи

21-22 августа (суббота-воскресенье), Кубок РК, 1/4 финала, первые матчи

24-25 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, раунд плей-офф, ответные матчи 26 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, раунд плей-офф, ответные матчи 30 августа – 7 сентября, даты официальных матчей FIFA

XX тур11-12 сентября (суббота-воскресенье)Актобе – ТаразАкжайык – АстанаШахтер – ЖетысуКызыл-Жар СК – КайсарОрдабасы – КайратАтырау – АрысьТобол – Каспий

14-15 сентября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 1 тур 16 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 1 тур

XXI тур18-19 сентября (суббота-воскресенье)Тараз – ТоболКаспий – АтырауАрысь – ОрдабасыКайрат – Кызыл-Жар СККайсар – ШахтерЖетысу – АкжайыкАстана – Актобе

22 сентября (среда), Кубок РК, 1/4 финала, ответные матчи

XXII тур25-26 сентября (суббота-воскресенье)Астана – ТаразАктобе – ЖетысуАкжайык – КайсарШахтер – КайратКызыл-Жар СК – АрысьОрдабасы – КаспийАтырау – Тобол

28-29 сентября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 2 тур 30 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 2 тур

XXIII тур2-3 октября (суббота-воскресенье)Тараз – АтырауТобол – ОрдабасыКаспий – Кызыл-Жар СКАрысь – ШахтерКайрат – АкжайыкКайсар – АктобеЖетысу – Астана

4-12 октября, даты официальных матчей FIFA

XXIV тур16-17 октября (суббота-воскресенье)Жетысу – ТаразАстана – КайсарАктобе – КайратАкжайык – АрысьШахтер – КаспийКызыл-Жар СК – ТоболОрдабасы – Атырау

19-20 октября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 3 тур 21 октября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 3 тур

XXV тур24 октября (воскресенье)Тараз – ОрдабасыАтырау – Кызыл-Жар СКТобол – ШахтерКаспий – АкжайыкАрысь – АктобеКайрат – АстанаКайсар – Жетысу

XXVI тур30 октября (суббота)Тараз – КайсарЖетысу – КайратАстана – АрысьАктобе – КаспийАкжайык – ТоболШахтер – АтырауКызыл-Жар СК – Ордабасы

1-2 ноября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 4 тур 3 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 4 тур

6-7 ноября (суббота-воскресенье), Кубок РК, 1/2 финала, первые матчи

8-16 ноября, даты официальных матчей FIFA

20 ноября (суббота), Кубок РК, 1/2 финала, ответные матчи 23-24 ноября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 5 тур 25 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 5 тур

28 ноября (воскресенье), Кубок РК, финал

7-8 декабря (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2021/2022, групповой этап, 6 тур 9 декабря (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА 2021/2022, групповой этап, 6 тур

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!