Психологи составили типичный портрет педофила

Сотрудники психологической службы ДУИС по Карагандинской области провели свое исследование.

Психологи уголовно-исполнительной системы составили типичный портрет педофила, сообщает zakon.kz.

Сотрудники психологической службы ДУИС по Карагандинской области провели свое исследование.

При формировании общего психологического портрета лиц отбывающих уголовное наказания в учреждениях Карагандинской области имеются определенные схожести у лиц осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В большинстве случаев преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних совершаются в апреле и мае месяца, наименьшее количество приходятся на месяц февраль.

У большинства осужденных имеются собственные дети, 75% из них не имели судимости.

Средний возраст осужденных составляет 32,5 года, при этом, самому молодому осужденному за данное преступление 17 лет, а самому пожилому 59 лет.

В основном это мужчины воспитывались в полной семье и были единственным ребенком.

В большинстве случаев трудоустроенные на различных рабочих профессиях, имеющие вредные привычки и не состоящие в законном либо гражданском браке.

Осужденные данной категории относятся к меланхоличному, либо флегматичному типу темперамента личности, а по конституциональной типологии астеники. Кроме того, большинство исследуемых осужденных имеют психологические травмы детства, - рассказала старший инспектор психолог ДУИС по Карагандинской области капитан юстиции Екатерина Чернышова.

В колониях Карагандинской области отбывают наказание за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних около двухсот осужденных.

С каждым из осужденных психологами проводится динамическая индивидуальная работа. Проводятся психологические беседы, изучаются личные дела, проводятся тестирования, вся эта работа необходима для составления психологического портрета. Полученные сведения являются основой при индивидуальной работе с данной категорией лиц, - сообщили в ДУИС по Карагандинской области.

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