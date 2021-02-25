Токаев подписал поправки по вопросам атомной энергии

В частности, предусматривается уточнение терминологии и понятийного аппарата с целью четкого толкования положений законов "Об использовании атомной энергии" и "О радиационной безопасности населения".

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Закон направлен на внесение изменений и дополнений в законодательные акты в сфере использования атомной энергии для устранения правовых коллизий действующего законодательства, а также приведения определенных норм в соответствие с международными нормами по безопасности МАГАТЭ.

В частности, предусматривается уточнение терминологии и понятийного аппарата с целью четкого толкования положений законов "Об использовании атомной энергии" и "О радиационной безопасности населения".

Также предусмотрено разграничение полномочий и функций государственных органов в целях качественной реализации государственной политики в сфере радиационной безопасности населения, а также исключения дублирования полномочий.

Кроме того, поправки предусматривают предоставление права персоналу, занятому на объектах использования атомной энергии повторного прохождения аттестации с целью либерализации процедур прохождения проверки знаний.

Регламентация аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиационные аварии при транспортировке ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Проведение повторной экспертизы ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности только в случае изменений в системах, оборудовании, проектной и эксплуатационной документации ядерной установки, - пояснял ранее министр энергетики Нурлан Ногаев.

По его словам, в результате принятия закона ожидаются следующие правовые и социально-экономические аспекты: устранение правовых коллизий действующего законодательства в части обеспечения безопасности и регулирования деятельности в сфере использования атомной энергии; выполнение международных требований по безопасности МАГАТЭ; разграничение полномочий государственных органов, что позволит повысить эффективность защиты окружающей среды и здоровья населения от вредного воздействия объектов использования атомной энергии.

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