Девушку жестоко избили в лифте из-за отсутствия маски в Нур-Султане

Полицейские установили всех участников инцидента.

В Нур-Султане девушку жестоко избили в лифте из-за отсутствия маски. Об этом она написала в социальных сетях, сообщает zakon.kz.

18 февраля в столичном ЖК "Лазурный квартал" две неизвестные женщины напали на нее в лифте из-за того, что она была без маски.

Я достала маску, надела, чтобы не впадать с ними в полемику. Но им этого было недостаточно. Женщина постарше ударила меня по лицу, на что я попыталась ее оттолкнуть, вследствие чего они набросились на меня и вцепились в мои волосы с жуткой нецензурной бранью. Они били меня по шее, голове и вырывали мне волосы с такой злостью и силой, что я почти начала терять сознание. Они продолжали издеваться надо мной до 9 этажа. Я начала кричать "помогите", когда одни из соседей услышали, вышли, эти особы резко отпустили меня и начали орать перед соседями, что я наркоманка и прочие оскорбительные эпитеты, и что я на них напала и они быстро убежали к себе домой, - написала она.

По словам девушки, когда приехала полиция, они не стеснялись в выражениях, называли ее проституткой, наркоманкой и пьяницей.

Проведенная на месте наркологическая экспертиза показала, что я была совершенно трезва и никакого отношения к наркотикам никогда не имела, - рассказала она.

Нападавшие на нее женщины также написали на нее встречное заявление в полицию.

В лифте была камера видеонаблюдения, которая полностью подтверждает ее слова.

Она боится, что эти женщины останутся вновь безнаказанными. Как ей пояснил участковый, это не первый инцидент с их участием. Но почему-то им все сходило с рук.

Проведенная экспертиза показала, что мне причинен вред здоровью "легкой степени тяжести", так как нет переломов, и несмотря на весь ужас произошедшего и причиненный мне моральный вред, эти особы вновь могут остаться безнаказанными, - написала женщина.

Полицейскими установлены все участники инцидента, написавшие заявления в отношении друг друга. Причиной конфликта стала не надетая в лифте жилого комплекса маска.

Полицейские установили, что 23-летней жительнице столицы сделали замечание зашедшие в лифт две женщины. Затем в ходе конфликта между ними завязалась драка.

По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение о привлечении к ответственности виновных лиц в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

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