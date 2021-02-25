Казахстанку задержали в Красноярске за торговлю новорожденным ребенком

Она получила деньги в размере 13 тысяч долларов США за передачу рожденного ею ребенка.

В производстве ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, возбужденное по факту продажи двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, передает zakon.kz.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к торговле людьми жителей города Красноярска, в том числе имеющих юридическое образование, один из которых работал в правоохранительных органах, а именно 37 и 33-летних мужчин и 31–летней женщины. Также задержана 27-летняя гражданка Республики Казахстан, передавшая своего новорожденного ребенка подозреваемым, - говорится в сообщении главного следственного управления.

По предварительной версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина организовал деятельность по привлечению женщин, готовых за денежное вознаграждение выносить и родить детей для третьих лиц, к проведению медицинских услуг, в результате которых наступала беременность, оформлению необходимых документов, позволяющих ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи их иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

По его указанию неустановленное лицо подыскало женщину - гражданку Казахстана, готовую родить ребенка и отдать его подозреваемым для последующей передачи ими ребенка третьим лицам.

После этого на территории Королевства Камбоджа гражданка Республики Казахстан прошла организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступила беременность. В марте 2020 года гражданка Республики Казахстан по указанию подозреваемых прибыла в Красноярск для дальнейшего родоразрешения, где ей предоставили квартиру для проживания, обеспечивали продуктами питания и другими бытовыми предметами, неоднократно сопровождали ее в медицинские учреждения и заключили договор на предоставление платных медицинских услуг в роддоме, - рассказали в ГСУ.

В апреле 2020 года женщина родила мальчика, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе города Красноярска получила свидетельство о рождении на ребенка и в нотариальной конторе оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах.

Тем самым гражданка Казахстана фактически передала в распоряжение подозреваемых своего новорожденного ребенка. После этого она покинула территорию Российской Федерации, выехав в Республику Казахстан, где получила деньги в размере 13 тысяч долларов США за передачу рожденного ею ребенка, - отметили в управлении.

Затем 33-летний подозреваемый забрал из роддома новорожденного мальчика, которого соучастники планировали передать третьим лицам и получить за это денежное вознаграждение.

В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым. Все малыши помещены в дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливается.

Следователями при оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю и силовой поддержке бойцов Росгвардии проведены обыски по месту жительства подозреваемых, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для дальнейшего расследования.

В настоящее время в отношении всех четырех подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать других соучастников преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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