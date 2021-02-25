Введение смертной казни за нарушение закона о биобезопасности - фейк

В проекте закона не предусмотрена обязательная вакцинация всего населения республики.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава опровергли информацию, распространяемую в соцсетях о том, что в Казахстане могут ввести смертную казнь за нарушение закона о биобезопасности, передает zakon.kz.

В частности, в сетях писали, что в стране планируется возобновление смертной казни за нарушение закона о биологической безопасности, а также об обязательности вакцинации в случае наступления биологической опасности.

Концепция к закону и законопроект "О биологической безопасности" были размещены на интернет-портале "Открытые НПА" для обсуждения среди населения, где пользователи могут оставлять свои комментарии и предложения.

В проекте закона не предусмотрена обязательная вакцинация всего населения республики. Однако практикуется вакцинация специалистов, работа которых связана с диагностикой особо опасных инфекций, изучением их свойств, а также работой в инфекционных очагах. Это: сотрудники лабораторий по работе с особо опасными патогенами (болезнетворными микроорганизмами), противочумных станций, ветеринарной службы и другие, - сказали в комитете.

Там пояснили, что законопроект также предусматривает ответственность за нарушение правил работы и использования с патогенными биологическими агентами, возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе – особо опасных инфекций.

Проект направлен на охрану здоровья как населения страны в целом, так и вышеперечисленных специалистов. При этом информация, распространяемая в социальных сетях, касательно смертной казни за нарушение установленных правил работы, не имеют под собой основания, - отметили в ведомстве.

В комитете призвали казахстанцев не поддаваться сомнительной информации в социальных сетях и мессенджерах.

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