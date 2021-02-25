Водитель на трассе отморозил уши. Их ампутировали

Мужчина в безопасности, но уши не удалось спасти, ампутировали

В соцсетях обсуждают видео, в котором водитель рассказал о том, что обморозил ухо, передает zakon.kz.

Он рассказал, что у него сломалась машина и пока он находился на трассе, у него заледенело ухо. Позвонить кому-либо у него не было возможности.

Как выяснилось, видео снято в Карагандинской области. Водитель рассказал, что из-за плохой погоды не смог доехать до села Батык. В области разыгралась метель.

Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, водитель добрался самостоятельно на попутном транспорте. В ДЧС не обращался.

Известно, что он обратился в больницу в поселке Жанаарка. Ему оказали помощь. ДЧС всегда предупреждает об ухудшении погодных условий. Однако не все водители прислушиваются к нашим предупреждениям. Одеваются не по погоде, выезжают в буран. И потом мы видим такие последствия, - сказали в департаменте.

Позже выложили фото мужчины с перевязанной головой.

Мужчина в безопасности, но уши не удалось спасти, ампутировали, - говорится в паблике.

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