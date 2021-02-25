Двое жителей Семея избили таксиста за отказ в посадке

По словам водителя, потенциальные пассажиры вели себя неадекватно и от них исходил сильный запах алкоголя.

На оперативный канал "102" в Затонский ОП УП города Семей обратился 61-летний мужчина, рассказавший, что двое неизвестных парней нанесли ему удары по лицу, а после колотили по окнам его автомобиля, сообщает zakon.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны двое мужчин, в возрасте 29 и 35 лет, которые при допросе дали признательные показания. Тем самым были поставлены на криминалистический учет. пресс-служба ДП ВКО

Выяснилось, что водитель такси отказал в посадке пассажирам в автомобиль, так как они вели себя неадекватно и от них исходил сильный запах алкоголя.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 ч. 2 УК РК.

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