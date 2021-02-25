Сильный ветер сорвал кровлю со школы в Западном Казахстане

Без кровли осталось учебное заведение в селе Мерей Таскалинского района.

В Западно-Казахстанской области 24 февраля в 19.30 в управление в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в селе Мерей Таскалинского района из-за порывистого ветра, достигавшего 18 метров в секунду, сорвало кровлю со здания средней общеобразовательной школы на площади 600 квадратных метров, передает zakon.kz.

Как пишет "Мой город", крыша была двухскатная, кровля - профилированный лист по деревянной обрешетке.

Стоит отметить, что общая площадь здания - 700 квадратных метров.

Здание 2-этажное, построено в 1977 году, капитальный ремонт кровли был произведен в 2015 году, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!