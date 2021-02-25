Онлайн-витрина строительных материалов появилась в Казахстане

В настоящее время витрина запущена в тестовом режиме, в скором времени она станет доступна массовым пользователям.

В четверг, 25 февраля, в Нур-Султане состоялась онлайн-пресс конференция, посвященная реализации поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по вопросам развития жилищного строительства в стране. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры холдинга "Байтерек", а также Казахстанской жилищной компании.

Одним из ключевых вопросов, поднятых на онлайн-брифинге, стало развитие цифровизации в строительной индустрии. Было отмечено, что к настоящему моменту уже создан ситуационный центр, где размещена информация о 900 строительных объектах, профинансированных в рамках госпрограммы "Нұрлы жер".

Тема цифровизации строительной отрасли актуальна как никогда, поскольку доля импорта по стройматериалам по некоторым позициям превышает 60%, - отметил заместитель председателя правления АО "НУХ Байтерек" Ануар Омарходжаев. - Это является одним из ключевых факторов высокой себестоимости строительства. Мы провели опрос 123 производителей стройматериалов и более 70 из них поддерживают инициативу по созданию экосистемы маркетплейса стройматериалов. Маркетплейс позволит напрямую соединить отечественных производителей, застройщиков, логистические компании без каких-либо посредников, что позволит значительно снизить себестоимость строительства жилья в Казахстане до 15%.

Для того, чтобы отечественные производители материалов получили более широкий доступ к строительной отрасли страны, Казахстанская жилищная компания создала онлайн-витрину потребностей в стройматериалах по программе "Нұрлы жер" www.stroimaterial.kz . После прохождения регистрации казахстанские предприниматели могут ознакомиться с потребностями строительных объектов в материалах и могут отправить свои коммерческие предложения компаниям-застройщикам. Строительные компании, в свою очередь, в личных кабинетах получат уведомления о поступивших коммерческих предложениях и выберут наиболее интересные.

В настоящее время витрина запущена в тестовом режиме, в скором времени она станет доступна массовым пользователям.

Основными причинами создания витрины потребностей в стройматериалах является стремление к достижению нескольких целей. Например, повышение прозрачности реализации программы "Нұрлы жер". Мы также считаем важным фактором предоставление казахстанским производителям информации о потребностях в стройматериалах на объектах и возможности отправки своих коммерческих предложений напрямую застройщикам. От этого выиграют и сами строительные компании, поскольку они получат выгодные предложения по стройматериалам без посредников. В целом этот онлайн-проект повысит долю казахстанского содержания в жилищном строительстве. заместитель председателя правления АО "Казахстанская жилищная программа" Алтай Куздибаев

Он также отметил, что на втором этапе до конца текущего года запланировано разработка функций по публикации витрины собственных стройматериалов. Все зарегистрированные участники онлайн-проекта получать возможность заключения электронных договоров с применением ЭЦП. Появится функция контроля заказа доставки товаров совместно с логистическими компаниями. При КЖК будет создана отдельная служба для координации и сопровождения участников маркетплейс, проведения процедур верификации участников. Планируется интеграция витрины с реестром отечественных производителей НПП Атамекен, государственными информационными системами и иными частными онлайн-платформами по стройматериалам.

При необходимости до конца года также будут разработаны алгоритм и функция проведения онлайн-аукционов на площадке витрины как от продавца, так и покупателя.

В целом ожидаемыми эффектами от создания маркетплейс будут являться: во-первых, снижение себестоимости строительства жилья за счет дезинтермедиации между потребителями и производителями товаров; во-вторых, будет оказана значительная поддержка казахстанским производителям стройматериалов, а значит увеличится доля казсодержания в строительной отрасли; в-третьих, это ускорит переход на онлайн-системы сметного планирования и анализа с динамическими ценами от казахстанских производителей; наконец, даст возможность осуществлять постоянный мониторинг цен на стройматериалы на основании совершенных сделок между сторонами. В конечном итоге этот проект позволит унифицировать справочники на стройматериалы и строительно-монтажные работы. Алтай Куздибаев

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