Молодой пожарный погиб в Павлодарской области при ликвидации возгорания

Его в бессознательном состоянии доставили в сельскую врачебную амбулаторию поселка Аксу.

В Павлодарской области при тушении пожара погиб 24-летний пожарный, передает zakon.kz.

25 февраля 2021 года в 07:46 поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Аксу города Аксу Павлодарской области. В четырехкомнатном жилом доме произошел пожар на общей площади 80 кв.м., – сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По его словам, пожар локализован в 10:16 и ликвидирован в 11:00.

При тушении пожара при работе звена газодымозащитной службы ухудшилось самочувствие командира отделения пожарного поста №12 города Аксу, сержанта гражданской защиты Арыстанбека Машрапа 1997 г.р., – отметил представитель МЧС.

Его в бессознательном состоянии доставили в сельскую врачебную амбулаторию поселка Аксу. Но пожарный скончался.

Причина смерти устанавливается.

Арыстанбек Машрап работал в органах гражданской защиты с 2018 года, он уроженец Павлодара, женат.

Коллектив Министерства по ЧС РК выражает глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с его безвременной кончиной, – сказал Талгат Уали.

Кроме того, с места пожара в больницу Павлодара был доставлен младший сержант гражданской защиты пожарный пожарного поста №12 26-летний Ермек Турлыбеков.

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