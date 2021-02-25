Лидер оппозиции Армении призвал сооружать баррикады

Акцию протеста транслируют в режиме реального времени местные порталы.

Лидер оппозиции Армении Вазген Манукян призвал перекрыть баррикадами улицы вблизи здания парламента, чтобы заставить депутатов отправить в отставку премьера страны Никола Пашиняна, сообщает zakon.kz.

Оппозиция готовится к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут для голосования за отставку Пашиняна, передает ТАСС.

Акцию протеста транслируют в режиме реального времени местные порталы.

Оппозиция начала устанавливать палатки у здания парламента Армении.

Ранее премьер республики Никол Пашинян подписал решение об освобождении с должности главы генштаба ВС Оника Гаспаряна, который потребовал его отставки. По мнению главы генштаба, правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения. После этого премьер-министр назвал произошедшее попыткой переворота и призвал людей выйти на улицы.

Начальнику Главного штаба ВС Армении он предложил уйти в отставку добровольно и заявил, что армия не может участвовать в политических процессах и должна подчиняться избранным властям

Известно, что Глава Армении Армен Саркисян пока не подписал заявление об отставке Гаспаряна.

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