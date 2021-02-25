В Северном Казахстане ослабили карантин

Постановление вступает в силу в 00:00 28 февраля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Северо-Казахстанской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

В мечетях области разрешается проведение намаза (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек, за исключением жұма намаза. Проведение жұма намаза разрешить только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости;

Разрешается деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 50 человек), библиотек, музеев;

Разрешается деятельность ТРЦ, торговых центров и торговых домов (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв. м на одного посетителя. Режим работы с 10:00 до 00:00.

Разрешается деятельность крытых вещевых рынков, крытых рынков непродовольственных товаров, крытых строительных рынков с режимом работы с 09:00 до 20:00 (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв. м на одного посетителя;

Разрешается деятельность бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета не менее 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя, с наполняемостью не более 50 человек;

Разрешается деятельность общественных бань, саун, с наполняемостью не более 50%, но не более 50 человек, не менее 4 кв. м на одного посетителя. Режим работы с 9:00 до 00:00.

Разрешается деятельность объектов общественного питания (с обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, за исключением членов одной семьи) при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с запретом на проведение коллективных и развлекательных мероприятий (танцы, выступление аниматоров). Режим работы с 7:00 до 00:00. В эти же часы осуществлять доставку товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном виде.

Не менее 50% сотрудников государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников), при штатном расписании менее 15 сотрудников рекомендуется, чтобы не менее 50% сотрудников оставались на дистанционной форме работы.

Разрешается движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов).

Разрешается деятельность театров с заполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением режима работы с 9:00 до 00:00.

Постановление вступает в силу в 00:00 28 февраля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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