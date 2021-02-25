Мама избитой девочки в Павлодаре рассказала подробности нападения

Он перепутал ее с другой девочкой. Она его обозвала "бараном", а они втроем стояли. И он напал на самую маленькую.

Нападение взрослого мужчины на 13-летнуюю девочку в Павлодаре взбудоражило общество. Мама пострадавшей рассказала подробности случившегося, сообщает zakon.kz.

Мужчина в магазине кинулся с кулаками на ребенка из-за того, что его обозвали бараном, передает Astana TV.

Видео жестокого избиения 13-летнего подростка в центре Павлодара обошло все соцсети страны. На кадрах взрослый мужчина гонится за девочкой. А когда догоняет, валит на землю и наносит зверские удары. Причем, прохожие не решились его остановить.

По словам мамы девочки, ее дочь Даша оказалась не в то время не в том месте.

Она не материла, ничего его. Он перепутал ее с другой девочкой. Она его обозвала "бараном", а они втроем стояли. И он на самую маленькую. Они сказали: "Беги, Даша!", и она побежала. Я ему сказала, - я буду ждать до четырех пока вы извинитесь, говорю, перед ребенком. мать пострадавшей Валентина

На теле девочки многочисленные синяки. Смягчила побои верхняя одежда. Извинения нападавший так и не принес. Тогда мать избитой Даши обнародовала видео с камер наружного наблюдения в социальных сетях. В полиции же сообщили, что мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Между мужчиной 50 лет и 13-летней девочкой произошел словесный конфликт. В ходе, которого мужчина нанес телесные повреждения несовершеннолетней. По данному факту назначены судебно-медицинские экспертизы. Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров

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