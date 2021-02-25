Пашинян позвонил Путину

Российский лидер призвал все стороны к сдержанности.

Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает zakon.kz.

Портал "Известия" цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова:

Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона, — сказал Песков.

По его словам, российский лидер также призвал все стороны к сдержанности.

Ранее Никол Пашинян подписал решение об освобождении с должности главы генштаба ВС Оника Гаспаряна, который потребовал его отставки. По мнению главы генштаба, правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения. После этого премьер-министр назвал произошедшее попыткой переворота и призвал людей выйти на улицы.

Начальнику Главного штаба ВС Армении он предложил уйти в отставку добровольно и заявил, что армия не может участвовать в политических процессах и должна подчиняться избранным властям

Известно, что Глава Армении Армен Саркисян пока не подписал заявление об отставке Гаспаряна.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!