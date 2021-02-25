Пранкеры, назвав себя соратниками Навального, поговорили с Amnesty International

В конференции приняли участие генсек Amnesty International Джулия Верхаар, директор отделения по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и ее заместитель Денис Кривошеев.

Российские пранкеры Алексей (Лексус) Столяров и Владимир (Вован) Кузнецов в новом выпуске блога "Телефонные ребята", опубликованном на "Октагоне", провели видеоконференцию с руководством организации Amnesty International (AI). Поводом для беседы стал отзыв признания AI оппозиционера Алексея Навального "узником совести", передает zakon.kz.

Запись разговора опубликована на YouTub.

В конференции приняли участие генсек Amnesty International Джулия Верхаар, директор отделения по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и ее заместитель Денис Кривошеев. Верхаар в том числе поблагодарила прикинувшегося Волковым пранкера за готовность к диалогу и сообщила, что они хотели бы выслушать его позицию относительно того, как дальше действовать в ситуации с Навальным.

По словам пранкеров, представители организации в ходе разговора признались в том, что дали статус "узник совести" Алексею Навальному для наиболее громкого заявления после его ареста.

Кривошеев усомнился, что возвращение данного статуса Навального может принести пользу.

Это не поможет Алексею, даже если бы мы могли прийти к такому решению. Денис Кривошеев

Стразерс отметила, что необходимо уйти от дискуссии о статусе "узника совести" у Навального. Она заявила, что Amnesty International намерена провести в соцсетях "короткую, влиятельную, ясную кампанию" с требованием освобождения Навального.

И будет очень полезно, если другие будут двигать этот месседж, чтобы увести разговор от узника совести, политического узника. Мари Стразерс

Между тем сам Леонид Волков в Twitter 24 февраля сообщал, что Верхаар выражала ему благодарность за дискуссию с ним, хотя он с ней и не беседовал никогда.

Мы спросили, будет ли организация реагировать на аресты российских журналистов в Латвии. Представители ответили, что не планируют обращать на это внимание. Лексус и Вован

Ранее организация Amnesty International сообщила, что больше не может считать политика Алексея Навального узником совести из-за его высказываний середины 2000-х годов. При этом правозащитники сообщили, что запросы в организацию о проверке слов оппозиционера могли быть частью скоординированной кампании по дискредитации политика в других странах. По данным СМИ, к этой атаке может быть причастна сеть сотрудников RT.

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