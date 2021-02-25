Продавщица магазина в Костанайской области дала отпор грабителю с ножом

Приложение zakon.kz
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Инцидент попал на видео камеры наблюдения.
Продавщица одного из магазинов города Житикара дала отпор вооруженному грабителю, сообщает zakon.kz.
В 10:00 24 февраля мужчина зашел в магазин и попросил водки. Продавец, ответила, что время реализации крепкого спиртного определено законом. После чего, мужчина достал из кармана нож и полез через прилавок.
Он рвался к кассе, женщина, как могла, пыталась ему помешать. Инцидент попал на видео камеры наблюдения.
Подозреваемый забрал из кассы 10 тысяч тенге и скрылся.
На запрос zakon.kz в пресс-службе ДП Костанайской области ответили, что по данному факту полицией города Житикара начато досудебное расследование по статье Разбой.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления. пресс-служба ДП Костанайской области
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