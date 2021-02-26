В Польше смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО

Автор убеждает читателей, что ядерный план уже разработан. Его цель - нейтрализовать силы, которые размещены на Восточном фланге НАТО.

В Польше смоделировали гипотетическую войну между Россией и странами НАТО, сообщает zakon.kz.

Журнал Gazeta Polska выразил мнение, что Россия в противостоянии с НАТО якобы может пойти на применение "самого смертоносного оружия" ради нейтрализации сил, которые размещены на восточном фланге альянса.

Вопреки высказываниям кремлевской политической верхушки Россия хочет вооруженной конфронтации с Западом и не исключает возможности применения самого смертоносного оружия. Конрад Высоцкий - Gazeta Polska

Автор убеждает читателей, что ядерный план уже разработан. Его цель - нейтрализовать силы, которые размещены на Восточном фланге НАТО. Тогда у Кремля появится возможность размещать свои вооружения, где угодно. По словам польского журналиста, Москва это называет "защитой общества от агрессивных действий Запада" и что именно это внушает русским "путинская пропаганда".

В феврале глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард оценил вероятность ядерной войны с Россией или Китаем. По его мнению, Москва и Пекин начали проводить агрессивную политику, и подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. В России заявление американского военного раскритиковали.

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