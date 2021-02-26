15 дней в океане - жителя Шри-Ланки спас алматинец

О невероятном событии рассказал сам Улан Абдраимов в своем Instagram.

После шторма житель Шри-Ланки 15 дней выживал в открытом океане. Он потерял товарищей, у него не было ни еды, ни воды. В океане он наткнулся на гражданина Казахстана, сообщает zakon.kz.

О невероятном событии рассказал сам Улан Абдраимов в своем Instagram. Он проводил отпуск с друзьями на Мальдивах и во время подводной охоты, вместе с друзьями, заметил странный предмет в воде. Сначала они решили, что перед ними бревно или перевернувшийся легкомоторный самолет.

Прям, как в кино. Рыбаки северной̆ части Шри-Ланки вышли на рыбалку с друзьями и попали в шторм. Двое умерли, а он дрейфовал в открытом океане 15 дней и оказался в Мальдивских водах. Как погибли его друзья нам не известно. Он сказал, что их было трое. Улан Абдраимов

Стоит отметить, что примерное расстояние до Шри-Ланки было больше 1000 км. Мужчина разговаривал на тамильском языке и они друг-друга не понимали. Спасенному дали все, что было на катере.

Сам шриланкиец был весь в болячках. Мы его накормили, напоили водой, но не смогли взять на борт, потому что запретил капитан из-за возможных заразных инфекций, — пояснил казахстанец и добавил, что они отбуксировали мужчину к берегу на его же судне, а затем передали властям.

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