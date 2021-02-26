Астрологи назвали знаки, которые разбогатеют в начале марта

В дом каких войдут богатство и удача.

Первый месяц весны обещает быть ярким на хорошие события, а несколько небесных аспектов окажут мощную поддержку людям в их стремлениях сообщает zakon.kz.

Китайские астрологи рассчитали, в дом каких знаков войдет богатство и удача в начале марта, передает Профиль.

Коза

Рожденные под этим знаком люди обладают приятным характером, добротой и щедростью. Они особенно терпимы и внимательны к окружающим. Из-за этого удача сопровождает их и в личной жизни, и в работе. В марте они опять окажутся среди любимчиков судьбы. Не исключено, что их ждет новая романтическая встреча, которая будет судьбоносной, или повышение по карьерной лестнице. По словам астрологов, финансовое положение Овец значительно улучшится, а все февральские проблемы останутся в прошлом.

Лошадь

Последние четыре месяца были для Лошадей одними из самых сложных. В результате некоторые столкнулись с различными неприятностями: одни испытывали материальные проблемы, а другие никак не могли найти контакт с близкими людьми. Но теперь наступает благоприятный период, который позволит разрешить любые трудности и заложить прочный фундамент на будущее. В марте у Лошадей появится возможность реализовать все планы и идеи.

Дракон

Под крылом фортуны также окажутся Драконы. Особенно повезет людям, рожденным в 1976 году. Покровительствующие им звезды помогут подготовить почву для будущих свершений. Весна откроет перед Драконами разные двери, что позволит им, наконец, хорошо заработать и даже инвестировать средства. Источник дохода окажется долгосрочным. У некоторых он станет результатом многолетней напряженной работы. Однако астрологи советуют с умом тратить заработанное и не инвестировать вслепую.

Собака

Хотя этот знак считается земным, в восточном гороскопе есть и "Водяная Собака", представители которой родились в 1982 году. В марте именно им повезет больше всего. По словам астрологов, они будут надеяться на помощь "золотой крысы", рожденной в 1984 году. Когда представится такая возможность, все планы начнут реализовываться. Богатство потечет рекой, а общественное положение улучшится. У других Собак появится хорошая возможность заработать в следующие четыре месяца.

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