Барыс" всухую обыграл "Куньлунь"

Приложение zakon.kz
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Итог игры - 3:0.
В предпоследнем матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" всухую переиграл "Куньлунь", сообщает zakon.kz.
Даррен Диц открыл счет броском в падении после отличного прохода в исполнении Кирилла Панюкова. Антон Сагадеев упрочил преимущество гостей в результате затяжной позиционной атаки. Никита Михайлис отправил третью шайбу в ворота хозяев в середине заключительной трети при игре "Барыса" в большинстве. А вот "Куньлунь" так и не смог распечатать владения Хенрика Карлссона, который отразил все 35 бросков. пресс-служба ХК "Барыс"
27 февраля подопечные Юрия Михайлиса завершат программу регулярного чемпионата выездным поединком с "Авангардом".
"Куньлунь" – "Барыс" 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
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