СМИ: США нанесли авиаудар по объекту иранских ВС в Сирии

По данным СМИ, авиаудар стал ответом на серию атак, которые были произведены по объектам США в Ираке.

США в четверг нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Авиаудар стал ответом на серию атак, которые были произведены по объектам США в Ираке. Как сообщило Reuters, президент США Джо Байден одобрил нанесение авиаудара, - сообщило агентство Reuters со ссылкой на двоих представителей администрации США.

22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району города, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда.

Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.

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