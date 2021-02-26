NASA показало 360-градусную панораму Марса

Панорама была сделана с помощью двух камер Mastcam-Z и состоит из 142 фотографий.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало панораму Марса, используя снимки нового марсохода Perseverance, сообщает zakon.kz со ссылкой на АиФ.

Камеры способны рассмотреть на поверхности Красной планеты даже мелкие объекты размером до 5 мм. Известно, что снимки, объединенные в панораму, были сделаны в третий день миссии на Марс.

Как отмечается на сайте управления, панорама составлена из 142 отдельных изображений, снятых 21 февраля. В частности, на них виден край кратера Джезеро.

18 февраля американский планетоход Perseverance ("Настойчивость") совершил успешную посадку на Марсе.

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