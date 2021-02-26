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Мороз -28С: Учащихся 0-9 классов перевели на дистанционное обучение в Нур-Султане

Фото: cgon.ru 26 февраля 2021, 06:38

Причиной стала непогода.

В Нур-Султане 26 февраля учащихся 0-9 классов перевели на дистанционное обучение, передает zakon.kz.

Об этом сообщил Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

По решению Управления образования 26 февраля 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -28 С ) занятия в школах для учащихся с 0- по 9-ые классы I смены переходят на дистанционный формат обучения, - говорится в сообщении.

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