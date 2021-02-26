Казахстан победил в фотоконкурсе организованном Всемирной таможенной организацией

Конкурсная фотография получила название: "My Loyal Friend" / "Мой преданный друг".

Таможенная администрация Казахстана стала победителем фотоконкурса ВТамО 2020, сообщает zakon.kz.

В Казахстан был доставлен сувенир и поздравления, написанные собственноручно Генеральным секретарем ВТамО Кунио Микурия.

Глава организации отмечает, что конкурсная работа наглядно показала важную роль таможни в мире в борьбе с COVID-19.

На победившей фотографии изображен сотрудник таможни в униформе со своим верным другом, они начинают рабочий день, несмотря на риски, связанные с распространением COVID-19. Генеральный секретарь ВТамО Кунио Микурия

Конкурсная фотография получила название: "My Loyal Friend" / "Мой преданный друг". Фотография сделана ДГД по г.Алматы.

Напомним, фотоконкурс был организован Всемирной таможенной организацией (г.Брюссель), в котором приняли участие 76 стран-членов ВТамО.

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