Украинская телеведущая вышла замуж за казахского бизнесмена на Мальдивах

Иванна Онуфрийчук стала женой казахского бизнесмена по имени Алмаз.

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук стала женой казахского бизнесмена по имени Алмаз, сообщает zakon.kz со ссылкой на СТРАНА.ua.

Снимками и видео с долгожданного праздника на Мальдивских островах Онуфрийчук поделилась в своем фотоблоге Instagram.

Платье у Иванны было от ливанского дизайнера Жорджа Хобейка, а подруг невесты, среди которых были маленькие девочки, нарядили в одинаковые розовые платьица. Жених же появился в молочном костюме и белой рубашке.

Церемония проходила на частном острове Воава, который обслуживает персонал Four Seasons. Всего Воава может принять до 22 человек и стоит это от $40 000 в сутки.

Для гостей праздника пели Дан Балан, Дима Монатик и его подопечные — Lida Lee и Nino.

Также на свадьбе выступил Амадор Лопес с группой RUMBERO's. Ведущими свадьбы были шоумен Александр Белов и телеведущая Екатерина Варнава.

Летом пара планирует сыграть свадьбу в Украине. Поскольку Алмаз живет в Швейцарии, пара будет жить на две страны.

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