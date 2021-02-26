В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрированы 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 211 212 случая, из них:

в городе Нур-Султан - 24824(+135),

в городе Алматы - 24773(+110),

в ВКО - 21897(+64),

в Атырауской области - 17082(+28),

в Павлодарской области - 17376(+78),

в Карагандинской области - 15308(+54),

в Акмолинской области - 13440(+74),

в ЗКО – 12844(+75),

в СКО - 12245(+38),

в Костанайской области - 12185(+65),

в Алматинской области - 10663(+72),

в городе Шымкент - 6111(+12),

в Жамбылской области - 5915(+21),

в Туркестанской области - 4267(+3),

в Мангистауской области - 4214(+2),

в Актюбинской области - 4239(+16),

в Кызылординской области - 3829(+8).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 86,

в городе Алматы - 59,

в городе Шымкент - 5,

в Акмолинской области - 62,

в Актюбинской области - 19,

в Алматинской области - 64,

в Атырауской области - 56,

в ВКО - 32,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 72,

в Карагандинской области - 42,

в Костанайской области - 96,

в Кызылординской области - 16,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 78,

в СКО - 32,

в Туркестанской области - 11.

Всего в стране выздоровели – 195 121 человек от COVID-19.

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