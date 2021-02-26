Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

Фото: zakon.kz. 26 февраля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрированы 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 211 212 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан - 24824(+135),
  • в городе Алматы - 24773(+110),
  • в ВКО - 21897(+64),
  • в Атырауской области - 17082(+28),
  • в Павлодарской области - 17376(+78),
  • в Карагандинской области - 15308(+54),
  • в Акмолинской области - 13440(+74),
  • в ЗКО – 12844(+75),
  • в СКО - 12245(+38),
  • в Костанайской области - 12185(+65),
  • в Алматинской области - 10663(+72),
  • в городе Шымкент - 6111(+12),
  • в Жамбылской области - 5915(+21),
  • в Туркестанской области - 4267(+3),
  • в Мангистауской области - 4214(+2),
  • в Актюбинской области - 4239(+16),
  • в Кызылординской области - 3829(+8).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 86,
  • в городе Алматы - 59,
  • в городе Шымкент - 5,
  • в Акмолинской области - 62,
  • в Актюбинской области - 19,
  • в Алматинской области - 64,
  • в Атырауской области - 56,
  • в ВКО - 32,
  • в Жамбылской области - 10,
  • в ЗКО - 72,
  • в Карагандинской области - 42,
  • в Костанайской области - 96,
  • в Кызылординской области - 16,
  • в Мангистауской области - 6,
  • в Павлодарской области - 78,
  • в СКО - 32,
  • в Туркестанской области - 11.

Всего в стране выздоровели – 195 121 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Кто из казахстанцев может рассчитывать на захоронение в пантеоне
«СК-Фармация» закупила дорогие аналоги для пациентов после трансплантации органов