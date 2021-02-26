В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрированы 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 211 212 случая, из них:
- в городе Нур-Султан - 24824(+135),
- в городе Алматы - 24773(+110),
- в ВКО - 21897(+64),
- в Атырауской области - 17082(+28),
- в Павлодарской области - 17376(+78),
- в Карагандинской области - 15308(+54),
- в Акмолинской области - 13440(+74),
- в ЗКО – 12844(+75),
- в СКО - 12245(+38),
- в Костанайской области - 12185(+65),
- в Алматинской области - 10663(+72),
- в городе Шымкент - 6111(+12),
- в Жамбылской области - 5915(+21),
- в Туркестанской области - 4267(+3),
- в Мангистауской области - 4214(+2),
- в Актюбинской области - 4239(+16),
- в Кызылординской области - 3829(+8).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 86,
- в городе Алматы - 59,
- в городе Шымкент - 5,
- в Акмолинской области - 62,
- в Актюбинской области - 19,
- в Алматинской области - 64,
- в Атырауской области - 56,
- в ВКО - 32,
- в Жамбылской области - 10,
- в ЗКО - 72,
- в Карагандинской области - 42,
- в Костанайской области - 96,
- в Кызылординской области - 16,
- в Мангистауской области - 6,
- в Павлодарской области - 78,
- в СКО - 32,
- в Туркестанской области - 11.
Всего в стране выздоровели – 195 121 человек от COVID-19.
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