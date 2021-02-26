Казахстанский "Динамит" оформил нокаут и завоевал чемпионский титул

В Алматы прошел турнир по смешанным единоборствам OCTAGON 16.

В Алматы прошел турнир по смешанным единоборствам OCTAGON 16, хедлайнерами которого стали казахстанские бойцы — Ильяр Асханов (7-3) по прозвищу "Динамит" и Жандос Жанат (0-1), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Они сразились за пояс чемпиона OCTAGON в легком весе. Бой был запланирован на три раунда, но не продлился всю дистанцию: в третьем раунде Асханов "забил" своего оппонента и одержал победу техническим нокаутом.

Таким образом, Ильяр Асханов выиграл восьмой бой в своей профессиональной карьере в ММА и стал новым чемпионом OCTAGON в легком весе, а для Жандоса Жаната это поражение стало вторым в двух его боях.

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